'Bayern biedt Van Bommel prachtige baan aan'

Het zou goed kunnen dat Mark van Bommel binnenkort vertrekt bij PSV. Hij is dit seizoen net begonnen als trainer van PSV onder 19 jaar, maar heeft nu een fantastische baan aangeboden gekregen bij Bayern München. Dat meldt het Duitse Eurosport.



Volgens het medium is Van Bommel topkandidaat om bij Bayern München de vacature van technisch directeur in te vullen. De kampioen van Duitsland is op zoek naar een opvolger voor Matthias Sammer. Philipp Lahm gold een aantal maanden geleden als de favoriet voor de functie, maar de Bayern-icoon wilde meteen een positie in het bestuur. Andere kandidaten als Thomas Linke en Oliver Kahn zijn volgens het Duitse medium niet meer in beeld.



Van Bommel speelde in het verleden al vijf jaar voor Bayern.