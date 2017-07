"Het plezier is nu helemaal weg bij Ajax"

Twitterfenomeen en voetbalcommentator DuBlanqeBogarde blikt in gesprek met Het Parool vooruit op een nieuw Ajaxseizoen. Met frisse tegenzin, want hij is nogal geraakt door het tragische nieuws over Abdelhak Nouri.



"Het heeft mij, net als veel anderen, ontzettend geraakt wat er met Nouri is gebeurd. Ik ken Appie natuurlijk helemaal niet, maar van de andere kant: we kennen hem allemaal ook weer wel. Hij zit al zo lang bij Ajax en al jaren ­komen de filmpjes van hem voorbij. Frenkie de Jong, voorheen bij Willem II, zei dat wanneer ze in de jeugd tegen Ajax moesten, iedereen het al weken van tevoren had over Nouri. Henk Spaan heeft ik weet niet hoe vaak geschreven dat Nouri de nieuwe Cruijff is. Het duurde allemaal wat langer, hij is al 20, maar iedereen was benieuwd", begint hij.



"Het belangrijkste aan voetbal is dat mensen plezier hebben - de kijkers en de spelers. Dat is nu helemaal weg. Er hangt een deken van verdriet over iedereen heen. Als je Schöne zag lopen tegen Lyon (2-0 verlies, red.) - hij leek een ouwe man. Ziyech sjokt. Van de Beek, die zo ongeveer alles heeft gedeeld met Nouri, was een van de besten op het veld, dat is bijzonder. Veltman zei dat de wedstrijden een prettige afleiding zijn voor de meeste jongens. Meer moeten we er ook echt niet in willen zien."