Wenger: ze kunnen Sánchez gewoon niet krijgen

De Chileense aanvaller Alexis Sánchez werd in de voorbije weken gelinkt aan een transfer naar het Franse Paris Saint-Germain, maar momenteel zijn de Parijzenaars vooral bezig met Neymar van FC Barcelona. Arsène Wenger weet wel welke reden daaraan ten grondslag ligt: de Fransen zouden Sánchez gewoon 'niet kunnen krijgen'.



Op de clubwebsite zegt de trainer van Arsenal: "Ik heb L’Équipe de laatste drie of vier dagen gelezen. Ze zijn van Sánchez naar Neymar gegaan. Vandaag hebben we het over Neymar, drie dagen eerder ging het nog over Alexis. Ze zullen onderwerpen moeten hebben om over te schrijven. Ze kunnen Sánchez niet krijgen, dus gaan ze voor Neymar."



Volgens Wenger heeft Sánchez geen transferverzoek ingediend. "We staan er financieel sterk voor. We willen onze beste spelers houden. Overal is een gevecht gaande voor topspelers." Gaat de Chileen nou wel of niet vertrekken? "Nee, dat denk ik niet." De spits zou overigens wel openstaan voor een vervolg van zijn carrière in het Parc des Princes, maar zou liefst 500.000 euro per week willen verdienen. Dat is de Fransen toch een beetje te gortig.