VIDEO: Schitterende actie Martial bij United-Real

De Franse vleugelaanvaller Anthony Martial is toch niet geheel onomstreden bij Manchester United. Zijn binnenkomer op Old Trafford was goed, maar in het afgelopen seizoen stokte de moter. In de oefenpartij van de Engelsen tegen Real Madrid in de Verenigde Staten liet de buitenspeler echter een schitterende actie zien die leidde tot de 1-0 van Jesse Lingard.



Later werd het overigens 1-1, waarna United de wedstrijd besliste middels strafschoppen. Hieronder kun je genieten van de actie van Martial.