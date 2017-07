Willems imponeert nu al: "Een goede versterking"

Jetro Willems tekende afgelopen vrijdag zijn verbintenis bij Eintracht Frankfurt en is inmiddels officieel selectiespeler. De oud-PSV'er is net nieuw, maar op de trainingen maakt de linksback nu al indruk.



"Hij zorgt voor aanvallende pulsen en komt daarnaast veel op", concludeert trainer Niko Kovac in gesprek met Bild. "Meer acties op de flanken is exact wat we wilden. Hiervoor waren we op zoek naar een type als Jetro. Hij zorgt voor meer kracht en energie in ons spel en is in staat om dat tot het einde van de wedstrijd vol te houden."



Spits Luka Jovic trof Willems reeds op het trainingsveld als opponent en ook hij is enthousiast. "Het is echt een vechter, iemand die fysiek sterk is. Een goede versterking voor ons. Bij PSV heb ik hem al een aantal keer in actie gezien en ik ben blij dat hij nu deel uitmaakt van ons team."