De Bruyne spreekt zich uit over City-transfers: "Hopelijk"

Manchester City sloot zondag nog eens enkele deals op de transfermarkt. Het plukte Danilo weg bij Real Madrid, terwijl Aleksandar Kolarov een contract tekende bij AS Roma. Daarmee is de honger van manager Pep Guardiola waarschijnlijk nog niet gestild.



Dat denkt ook Kevin De Bruyne. "We weten dat we achterin veel mensen verloren zijn, dus er zullen waarschijnlijk ook een hoop nieuwe spelers komen. Ik weet zelf niet wie we zullen halen, maar hopelijk komen er nog een paar mensen", stelt de 'Rode Duivel' tegenover Manchester Evening News.



"Sinds ik hier aangekomen ben is er al veel veranderd. We hebben veel jonge spelers, we zijn bezig met een projectje. Het zou beter moeten gaan dan vorig seizoen, maar vergeet niet dat er deze zomer veel veranderd is. We weten nog niet hoeveel spelers er zullen bijkomen, maar het is al een drukke transferperiode geweest."