Doelwit speelt negentig minuten, Ajax blijft hoopvol

Bij Ajax dachten ze een paar dagen geleden nog dat de Braziliaanse spits Richarlison zich snel in Amsterdam zou melden. Mogelijk is er opeens toch een kink in de kabel gekomen met een aantal belangstellende clubs uit de Premier League. Gaat de transfer echter niet door, dan zal dit tot flinke verbazing leiden.



Dat is in ieder geval wat journalist Freek Jansen van Voetbal International meldt via zijn Twitter-account. Ajax hoopte het transferspel rond Richarlison afgelopen vrijdag af te ronden, maar dit is dus nog steeds niet gebeurd. De Engelse media maken melding van interesse van onder meer Chelsea en Manchester United en wellicht heeft Richarlison dus pondtekens in zijn ogen gekregen.



Update 10:25 uur

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt via zijn account op Twitter dat Ajax nog altijd de beste papieren heeft om aan de slag te gaan met de Braziliaanse aanvaller Richarlison. Chelsea zou opeens geïnteresseerd zijn in de multifunctionele spits, maar volgens ingewijden is Richarlison nog altijd 'gewoon' op weg naar de Johan Cruijff ArenA.



Update 23:31 uur

Bij Ajax rekent men nog steeds op de komst van Richarlison, maar de transfer is zeker nog niet afgerond. Zondag kwam de Braziliaanse aanvaller nog 'gewoon' negentig minuten in actie voor Fluminense. Opponent Corinthians won overigens met 0-1.