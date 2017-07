Teamgenoot plaatst Neymar-bericht: "Hij blijft!"

FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué stelt dat Neymar in Catalonië blijft spelen. De international plaatste een gezamenlijke foto op social media met een duidelijke strekking: "Hij blijft!"



Neymar zou ondanks zijn goede relatie met Lionel Messi uit diens schaduw willen treden. Een zomertransfer lijkt op korte termijn de enige oplossing en Paris Saint-Germain leek hiervoor te zorgen door 222 miljoen euro te bieden. Zelf zou hij al een akkoord hebben met de Franse topclub.



Volgens Piqué blijft Neymar echter. Maar of dat de geruchtenstroom zal stoppen is de vraag, zeker nu de hoofdrolspeler in kwestie nog zwijgt. De tijd zal het leren...