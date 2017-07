'Eredivisie-rentree Necid lonkt: drie opties'

Tomás Necid keert mogelijk terug in de Nederlandse Eredivisie. Zijn oude club PEC Zwolle hoopt op een hereniging voor het komende seizoen, maar er zijn meer opties om hem op huurbasis te halen.



Necid werd in het seizoen 2014-2015 ondergebracht bij de Zwollenaren en dat resulteerde in een succesvol jaar. De Tsjech ging nadien aan de slag bij het Turkse Bursaspor, maar een comeback bij PEC is nu dus een optie. Dat meldt De Stentor zondagavond.



Het regionale medium baseert zich op informatie van zaakwaarnemer Jiri Muller. Ook ADO Den Haag en FC Twente zouden in de zoektocht naar een aanvallende impuls aan Necid denken. Zijn contract in Turkije loopt nog tot 2019.





