Marca lost duizelingwekkende cijfers over Neymar en PSG

De geruchten over een mogelijke transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain nemen maar niet af. Integendeel zelfs, het lijkt er alsmaar meer en meer op dat het effectief zo ver zou kunnen komen. Zeker nu Marca met wat meer details over de transfer komt.



Dat de transfersom die aan FC Barcelona overgemaakt moet worden zo'n 222 miljoen euro bedraagt, was al bekend. De Spaanse sportkrant komt nu echter ook met enkele cijfers over het contract de Braziliaan in Parijs zou krijgen.



Neymar zou bij PSG voor zes jaar kunnen gaan tekenen, tegen een jaarloon van een duizelingwekkende dertig miljoen euro. Daarenboven zou hij nog eens veertig miljoen als tekenpremie in ontvangst mogen nemen. Daarover zou er tussen club en speler al een akkoord zijn, of de clubs er ook uitkomen, is nog een andere vraag...



Bij Barça rekent men nog altijd op Neymar.