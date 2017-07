'Groningen-smaakmaker wacht op Turks besluit'

Mimoun Mahi zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Turkse Süper Lig. De sterspeler van FC Groningen staat in de belangstelling van Trabzonspor, zo meldt Ulke.



Mahi heeft een zeer productief seizoen achter de rug bij FC Groningen. De aanvaller werd als beloning al geselecteerd voor Marokko en al in januari werd vanuit Engeland een miljoenenbedrag op tafel gelegd. Op dat moment weigerde zijn broodheer nog, maar nu lonkt dus een nieuwe kans.



De hoofdrolspeler in kwestie zelf hoopt op de volgende stap in zijn loopbaan en Trabzonspor zou hem die kans willen bieden. In welke rol is nog onduidelijk, omdat hij voorin op verschillende posities uit de voeten kan en ook als aanvallende middenvelder is hij een mogelijke optie.



Trabzonspor zou pas over enkele dagen de knoop willen doorhakken.