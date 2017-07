'Premier League-comeback nu echt nabij voor goalgetter'

Javier Hernández keert terug in de Premier League. De Mexicaanse spits werd bij Manchester United net te licht bevonden, maar gaat nu voor een nieuwe poging bij West Ham United.



Onder Sir Alex Ferguson kwam Chicharito nooit van de bank af en verkaste zelfs op huurbasis naar Real Madrid. Ook daar was zijn rol beperkt, om wel in de Champions League een cruciaal doelpunt te maken. Twee jaar geleden ging de spits naar Bayer Leverkusen en was in die periode goed voor 28 treffers.



Nu gaat hij het opnieuw proberen in de Premier League. Zowel Leverkusen als West Ham laten weten dat er een akkoord is. In de komende dagen zal er nog een medische keuring volgen en de laatste details worden besproken.



Update 21:50 uur

De transfer is enkele dagen later nog altijd niet afgerond, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd. De Mexicaanse aanvaller van Bayer Leverkusen heeft de keuring volgens Sky op dinsdag laten inplannen en bij een goede uitslag is zijn transfer naar West Ham United dus rond.