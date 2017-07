Bosz-invloed blijft bij Vitesse: "Hij vroeg mij "

Trainer Peter Bosz is alweer geruime tijd weg bij Vitesse, maar zijn invloed is nog steeds merkbaar. Zo heeft zijn 27-jarige zoon Sonny Bosz een baan te pakken als scout.



"Toen mijn vader hier trainer was, deed nog niemand de wedstrijdanalyses van de komende tegenstander", legt Bosz junior uit aan VICE Sports. "Hij vroeg mij om dit te doen dus deed ik dat, gewoon voor de lol. Maar het beviel Vitesse zo goed, dat technisch directeur Mo Allach aan mij dacht toen hij de scouting voor het eerste elftal hier op poten zette."



Met Bosz in de gelederen zijn verschillende aspecten belangrijk geworden, zoals statistieken. SciSports helpt de bekerwinnaar hierbij. "Als we een speler zien zitten, halen we dat ook bij hen door de koker. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de transfer van Tim Matavz. We hielden er natuurlijk rekening mee dat Ricky van Wolfswinkel zou vertrekken. Daarom haalden we verschillende kandidaten om Ricky op te volgen door de koker van SciSports."



"We vergelijken hem met Ricky van Wolfswinkel en Ricky is een spits die veel van de bal af beweegt. SciSports kan met behulp van heatmaps precies laten zien of dat dan ook bij andere spitsen het geval is. Met het blote oog krijgen we natuurlijk al een indruk van de speelstijl van een speler, maar met SciSports hebben we een soort controlemiddel", aldus Bosz.