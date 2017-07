In de voorbereiding op het nieuwe seizoen manifesteren verschillende spelers zich bij sc Heerenveen. Trainer Jurgen Streppel is blij met de manier waarop sommige spelers zich ontwikkelen.



Martin Ödegaard valt op, maar ook spelers als Dennis Johnsen en Kik Pierie. "Knap van die jonge jongens", zo vertelt Streppel op de clubwebsite. Sowieso is hij best tevreden. "Het gemak waarmee wij kansen creëerden was mooi om te zien. We maken er eentje, maar hadden er wel een paar meer kunnen maken."



Zaterdag won Heerenveen met 1-0 van Gençlerbirligi. Maar zegt Streppel: "Ik vond Gençlerbirligi geen Eredivisie-niveau. Bovendien zegt oefenvoetbal niet alles. Spelen ze met hun eerste of tweede keus, of een mix? Hebben ze hard getraind? Je weet het niet, daarom moet je vooral naar jezelf kijken. De kwaliteit moet omhoog, over drie weken staat de competitie voor de deur."