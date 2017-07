Eredivisionist ADO Den Haag maakt zich op voor een trip naar China. De Haagse club gaat voor vijf dagen naar het Aziatische land met een oefenduel met Beijing EnterPrises als hoogtepunt. Alfons Groenendijk heeft er zin in.



"Het is een mooi aspect van ons werk dat we dit soort steden kunnen bezoeken", vertelt Groenendijk aan Omroep West. Verre reizen zijn voor hem niet nieuw. "Ik ben in Afrika geweest door het voetbal. Eigenlijk overal, maar daar nog niet. Dus het is denk ik goed, ook voor de jongens. Een beetje algemene ontwikkeling kan geen kwaad."



De oefenmeester vervolgt zijn verhaal: "Ik vind het een heel mooie trip. We moeten niet altijd kijken naar wat er het nadeel van is, bijvoorbeeld vermoeidheid. Daar moet je overheen stappen als speler, Het zijn allemaal jonge gasten, dus dat komt wel goed."