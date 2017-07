'Vitesse wil dreigend vertrek opvangen via FC Porto'

Bekerwinnaar Vitesse dreigt wéér een sterkhouder te verliezen. Ditmaal staat Eloy Room op de nominatielijst om te vertrekken uit Arnhem, waar de leiding al bezig is met de opvolging.



Vitesse gaat een druk seizoen tegemoet en wil dus ook in de breedte een goede indruk maken. De Arnhemmers mikken op twee gelijkwaardige keepers en daarvoor zou Michael Törnes onvoldoende indruk maken. Volgens Portugese media is het huren van Raúl Gudiño van FC Porto een optie voor het komende seizoen.



Room is nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij eredivisionist Vitesse. Voor de international van Curaçao zou inmiddels concrete belangstelling zijn van Premier League-subtopper Everton, dat onder Ronald Koeman ook in Nederland rondkijkt. Eerder werd ook Ajax-aanvoerder Davy Klaassen opgepikt.