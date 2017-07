Westermann ziet niets in terugkeer op oude post

Deze zomer verruilde Heiko Westermann Ajax voor Austria Wien. Zijn hoogtepunten in de rijke carrière vonden echter plaats in Duitsland. Toch zal de ervaren mandekker niet meer op de Duitse velden te bewonderen zijn in de toekomst.



"Ik wil niet meer in de Bundesliga spelen. Dat is na mijn laatste jaar bij HSV uitgesloten", maakt Westermann duidelijk in een interview van T-Online. In 2015 verliet hij HSV voor Real Betis in Spanje. "Ik heb met Schalke en HSV bij twee grote clubs gespeeld, veel geïnvesteerd, soms misschien wel teveel."



"Nu geloof ik er niet meer in dat ik in Duitsland nog een keer de volle motivatie voor een andere club kan opbrengen. Bovendien worden er dan waarschijnlijk weer allemaal oude verhalen naar boven gehaald. Ik wil alleen vooruitkijken."



Bij HSV was 'HW4' overigens wél razend populair.