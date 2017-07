Kluivert spreekt zich uit over Huntelaar en titelkansen

In het afgelopen seizoen brak hij door in Ajax 1, maar de landstitel werd niet gepakt. Die ging naar rivaal Feyenoord. Dat moet komend jaar natuurlijk anders, zo vindt ook Justin Kluivert.



Daarvoor komt de hulp van aanwinst Klaas-Jan Huntelaar. "Ik ben heel blij met zijn komst. Hij neemt een brok ervaring mee, heeft bij hele grote clubs gespeeld. Dat gaat ons zeker in Europa helpen. Klaas is een aanwinst voor ons. Een grote sterke spits en een afmaker hè? Niet normaal hoe makkelijk hij scoort. Dolberg is natuurlijk ook een geweldige spits, hij is de coming man", vertelt Kluivert aan ELF Voetbal.



Hij vervolgt over de titelkansen van Ajax: "Ik verwacht dat het een mooi seizoen gaat worden. Verder kan ik er nog niet veel over zeggen. Maar het is duidelijk dat we voor de titel gaan. Daar ga ik het team bij helpen. Het is zeker mogelijk, we gaan er hard voor strijden."