Mario Been: 'Feyenoord moet hem zeker kopen'

Als het aan Mario Been ligt, koopt Feyenoord deze zomer nog de 'verloren zoon' Robin van Persie terug. De oud-trainer van de Rotterdammers werkte vorig seizoen als assistent van Dick Advocaat bij Fenerbahçe met de ervaren spits, en is lyrisch.



"Feyenoord zou een stuk verder zijn met de ervaring van Robin van Persie. Deze jongen heeft nog steeds een touch die je niet veel ziet bij voetballers", vertelt Been, tegenwoordig coach op Cyprus bij APOEL Nicosia, aan RTV Rijnmond. Wel stelt hij een voorwaarde: Van Persie moet fit genoeg zijn.



"Vorig jaar is hij voor ons heel belangrijk geweest, maar het werd ook soms wat te veel voor hem als er drie wedstrijden in de week gespeeld moesten worden", aldus Been tot slot.