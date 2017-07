Jupiler League-uitblinker dolblij met transfer naar Eredivisie

Excelsior versterkte zich gisteren al definitief met Jinty Caenepeel. De Belgische flankspeler komt over van FC Eindhoven, waar hij zeker in zijn eerste seizoen behoorde hij tot de uitblinkers van de Jupiler League.



In Kralingen komt het jeugdproduct van AA Gent weer trainer Mitchell van der Gaag tegen. "Ik was er zelf snel uit met Excelsior, maar de clubs moesten er onderling nog uitkomen voor het definitief was. Ik ben blij dat het nu eindelijk zo ver is. Excelsior is een mooie club met een leuk stadion."



"Het is allemaal wat groter dan bij FC Eindhoven en voor mij is het natuurlijk heel mooi om komend seizoen in de Eredivisie te kunnen spelen", aldus Caenepeel op de clubwebsite.