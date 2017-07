'Ware transferoorlog losgebarsten om peperdure Asensio'

In het afgelopen seizoen liet Marco Asensio Willemsen meermaals zien dat hij overloopt van talent, maar een basisplaats lijkt er voorlopig nog niet in te zitten voor de technicus. En dus ruiken Engelse clubs bloed.



Liverpool en Arsenal zouden namelijk serieus geïnteresseerd zijn in de Spanjaard, die een Nederlandse moeder heeft. Momenteel is hij de uitblinker van Jong Spanje op het jeugd-EK in Polen, maar op de achtergrond speelt er veel rondom hem.



Zo zou Real nu gereageerd hebben door direct een nieuw contract voor het pareltje samen te stellen. Hierin staat een ontsnappingsclausule, die in Spanje verplicht is, van maar liefst 310 miljoen pond. Dat schrijft The Sun.



Update 17:02 uur

De afgelopen weken was het even stil rondom Marco Asensio (21), maar inmiddels laaien de geruchten weer op. Volgens The Sun heeft Manchester United zich namelijk gemengd in de race om de technisch vaardige Spaans jeugdinternational. Ook Juventus zou klaarzitten met een aanbieding, zodra Asensio besluit te vertrekken bij Real Madrid.



De Koninklijke staat niet te springen om een verkoop, maar gezien het feit dat hij in 2016 nog voor 3.5 miljoen euro werd weggehaald bij Espanyol, lonkt wel een gigantische financiële winst bij een verkoop. Er wordt nu immers over bedrag van zeker 50 miljoen euro gesproken.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.