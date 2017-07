Engelse voetballegende haalt uit naar Liverpool vanwege Van Dijk

Liverpool kwam vorige maand negatief in het nieuws doordat het achter de rug van Southampton om contact had gezocht met transfertarget Virgil van Dijk. De Reds kwamen later met excuses op de clubwebsite, maar Saints-legende Matthew le Tissier is genadeloos.



Vooral nadat Van Dijk apart moest trainen omdat hij volgens de trainer 'niet 100% met zijn gedachten bij de club zat' (de Nederlander wil graag naar Liverpool), is Le Tissier niet blij met Liverpool. "Ik herinner me nog de tijden dat Liverpool best netjes was in transferonderhandelingen", foetert de oud-speler.



"Er is nog geen concreet bod gedaan op Virgil deze zomer, en totdat er een bod is geaccepteerd hoor je niet met de speler te praten." Op Twitter deelde Le Tissier ook nog een volgende steek uit: "Ik hoop dat Liverpool het juiste doet en een bod van FC Barcelona op Philippe Coutinho accepteert, zodat hij niet hoeft te staken. Hij verdient een transfer naar een club als Barcelona."





Hope Liverpool do the right thing and let Coutinho join Barca so he doesn't have to go on strike, he deserves a move to a club like that 😉 — Matt Le Tissier (@mattletiss7) 23 juli 2017