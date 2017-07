'Feyenoord weigert Heerenveen-target definitief af te schrijven'

De beleidsbepalers van Feyenoord en sc Heerenveen zijn elkaar deze transferperiode al een paar keer tegengekomen. Keeper Warner Hahn vertrok van de Rotterdamse Kuip naar het Abe Lenstra Stadion en verdediger Jerry St. Juste bewandelde de omgekeerde weg. Nu gaat Lucas Woudenberg hoogstwaarschijnlijk juist weer naar Friesland.



Bij het medium Studio Alphen weet men dat de beide Eredivisie-clubs op dit moment met elkaar in onderhandeling zijn en het zou er dus naar uitzien dat Woudenberg zijn carrière vervolgt bij Heerenveen. De Nederlander kwam in het afgelopen seizoen maar zeer mondjesmaat in actie bij de landskampioen en met de komst van Ridgeciano Haps naar de havenstad is zijn rol definitief uitgespeeld.



De Telegraaf wist eerder al te melden dat er behoorlijk wat interesse was voor Woudenberg. Heerenveen lijkt wat dit betreft aan het langste eind te trekken.



Update 15:54 uur

Feyenoord is nog altijd niet van plan om linksback Lucas Woudenberg definitief af te schrijven. Derhalve maken de geïnteresseerde clubs sc Heerenveen en Sparta Rotterdam louter met een huuraanbieding kans om hem binnen te halen: volgens het Algemeen Dagblad wil Feyenoord hem namelijk nog niet permanent van de hand doen.



Datzelfde geldt voor Jari Schuurman, maar voor hem is er nog geen interesse.

