'Wordt erg makkelijk om me aan te passen bij Barça'

FC Barcelona dacht eerst aan het binnenhalen van de Spaanse vleugelverdediger Hector Bellerin van Arsenal, maar al snel bleek deze speler niet haalbaar. Vervolgens schakelden de Catalanen over op plan B: Nelson Semedo van het Portugese SL Benfica. Deze back is nu wel officieel van Barcelona.



De snelle vleugelverdediger denkt alleszins dat hij zich snel zal aanpassen aan het spel van Barça. In gesprek met El Mundo Deportivo vertelt hij: "Het is iets waar ik als kind van heb gedroomd en ik ben blij dat die nu uitgekomen is. Ik zit pas drie dagen bij de groep, maar afgaande op wat ik tot nu toe heb gezien van mijn ploeggenoten, denk ik dat het erg makkelijk wordt om me aan te passen bij Barça."



Het is de bedoeling dat Semedo de concurrentie aan zal gaan met Aleix Vidal, die in het afgelopen seizoen nog zwaargeblesseerd raakte. "Ik ga gewoon hard werken en de coach zal dan beslissen of ik wel of niet speel."