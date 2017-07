VIDEO: Mooie goal Alderweireld voor Tottenham

Op de International Champions Cup staan heel wat Europese toppers tegenover elkaar. Deze nacht stonden Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain op het veld. Tottenham kon de match winnen met 2-4 en een goal van Rode Duivel Toby Alderweireld.



Jan Vertonghen en Mousa Dembélé waren de twee enige Belgen aan de aftrap. PSG ging de rust in met een man minder na rood voor doelman Kevni Trapp en een 2-2 ruststand. Na de rust viel Toby Alderweireld in. Hij en ploegmakker Harry Kane zorgden in de slotfase voor de 2-4 eindstand. Geniet hieronder mee van het doelpunt van de Rode Duivel.





⚽️💨💨💨 | Toby Alderweireld with a cracking effort from outside the area last night as Spurs beat PSG 2-4. 🔥#FPLDraft pic.twitter.com/HREmVVRlih — Draft ⚽ (@draftdotco) July 23, 2017