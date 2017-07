Brands over Lozano-transfer: dat heeft ons enorm geholpen

PSV zorgde toch voor een behoorlijke verrassing door de Mexicaanse vleugelspits Hirving Lozano over te nemen van Pachuca CF. De transfer had wat voeten in aarde, maar de technisch manager van de Eindhovenaren Marcel Brands moest en zou tot een akkoord komen met de Mexicanen.



In gesprek met De Telegraaf zegt Brands over de deal: "Het heeft ons enorm geholpen dat hij ontzettend graag naar PSV wilde. Maar ook de informatie die Guardado en Moreno aan hem hebben gegeven, heeft geholpen. Ik heb er verder niet veel aan hoeven doen, want zij hebben de waarheid verteld over hoe ze zich voelen over PSV. Tegen dat soort jongens kijkt Lozano op, daar luistert hij naar. Dat heeft zeker meegespeeld."



Eerder vertelde Lozano al over zijn contact met Moreno en Guardado. "Wat ze hebben gezegd? Hele mooie dingen. En over het leven dat ze hier hebben gehad. Dat vond ik heel erg belangrijk."