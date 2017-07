'Mogelijk sensationele ruildeal tussen United en PSG'

Volgens de Franse en de Engelse media zit er misschien wel een hele sensationele ruiltransfer aan te komen tussen de Premier League-topclub Manchester United en de Ligue 1-grootmacht Paris Saint-Germain. Oefenmeester José Mourinho is nog op zoek naar een goede middenvelder en heeft zijn oog laten vallen op Marco Verratti.



Eerder was een transfer van de international van Italië nog onbespreekbaar voor de steenrijke Parijzenaars, maar dat is vermoedelijk komen te veranderen. Paris Saint-Germain wil immers zakendoen met FC Barcelona en Neymar naar het Parc des Princes halen. Om dat te bewerkstelligen dienen de Fransen te voldoen aan de transferclausule in het contract van de Braziliaan, en die bedraagt liefst 222 miljoen euro.



Het zou zomaar kunnen dat Paris Saint-Germain daardoor in de problemen komt met betrekking tot Financial Fair Play. Naar verluidt wil men Verratti daarom wel verkopen aan United, maar alleen als de Engelsen een mooi miljoenenbedrag betalen en aanvaller Anthony Martial naar de Franse hoofdstad sturen.