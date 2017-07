Gio kiest waarschijnlijk voor deze Feyenoord-goalie

In het afgelopen seizoen was de keuze tussen Brad Jones en Kenneth Vermeer een relatief makkelijke voor oefenmeester Giovanni van Bronckhorst. Vermeer begon immers geblesseerd aan het voetbaljaar en daarom mocht de Australiër steeds beginnen. Volgens het Algemeen Dagblad ziet het ernaar uit dat Jones eerste keeper blijft.



Het medium schrijft: "Na nog één laatste training vertrekt de Feyenoord-selectie vandaag terug naar Rotterdam. Na de vrije maandag wordt vanaf dinsdag toegewerkt naar het laatste oefenduel in de voorbereiding: zaterdag tegen het Spaanse Real Sociedad. Één speler is nu al verzekerd van een basisplaats in die ontmoeting: doelman Kenneth Vermeer. Hij krijgt de kans om te laten zien dat hij Feyenoords nummer één is. Al heeft er het alle schijn van dat hij Brad Jones uiteindelijk voor zich moet dulden."



Jones presteerde in het afgelopen kampioensjaar eigenlijk uitstekend voor Feyenoord in De Kuip. Vooral bij ballen van de zijkant oogt hij wat zekerder dan zijn concurrent, die op zijn beurt misschien weer een betere lijnkeeper is dan Jones.