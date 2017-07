Het is maar zeer de vraag of de Braziliaanse steraanvaller Neymar in het aankomende seizoen nog wel voor FC Barcelona speelt. Op dit moment is dat echter nog wel het geval en in de oefenwedstrijd die de Catalanen tegen Juventus speelden scoorde de spits een geweldige goal. Uiteindelijk werd het 2-1 voor Barça.





Neymar toys with Juve's defense pic.twitter.com/lwItJfqiaB — Serie A English (@SerieA_English) July 22, 2017