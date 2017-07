'Aubameyang tegen Bosz: ik wil naar deze club'

De Duitse topclub Borussia Dortmund liet onlangs bij monde van directeur Michael Zorc weten dat Pierre-Emerick Aubameyang niet langer te koop was. De ster zelf is het hier echter niet mee eens, zo weet het medium Sky Sports. De goalgetter uit Gabon zou per se naar zijn oude liefde willen vertrekken.



Het gaat hier om het Italiaanse AC Milan, de club waar Aubameyang een groot gedeelte van zijn opleiding genoot. De spits werd nooit een vaste waarde in het San Siro-stadion, maar kan dat nu wel worden. De Chinezen die het voor het zeggen hebben bij de Rossoneri beschikken immers over ongelooflijk veel geld en naar verluidt willen zij Aubameyang naar de Italiaanse modestad halen.



Coach Peter Bosz hoopt daarentegen dat de topschutter gewoon behouden blijft voor het Signal Iduna Park. Aubameyang zou echter tegen de technische leiding van Borussia Dortmund gezegd hebben dat hij nog steeds wil vertrekken, ondanks het verstrijken van de deadline. Hij vindt dat de Duitsers hem naar AC Milan moeten laten gaan: dat is de club die hij uitgekozen heeft.