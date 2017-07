'Feyenoord presenteert spoedig geweldige aanwinsten'

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord is wel heel erg lekker bezig op de transfermarkt. De Rotterdammers haalden al spelers als Ridgeciano Haps, Jerry St. Juste en Jean-Paul Boëtius en zullen binnenkort op de proppen komen met twee aanvallers, zo meldt het Algemeen Dagblad.



Steven Berghuis wordt volgende week vermoedelijk al gepresenteerd, zo weet men bij de krant te vertellen. Tot voor kort vormde de buitenspeler een te dure optie voor de landskampioen van de Eredivisie, maar klaarblijkelijk heeft het Engelse Watford zijn vraagprijs wat laten zakken. Berghuis mag zich dus binnenkort officieel een speler van Feyenoord noemen, waar hij in het afgelopen seizoen nog op huurbasis uitkwam voor de Rotterdammers.



Wat betreft Van Persie schrijft de krant het volgende: "Binnen de raad van commissarissen bestond aanvankelijk twijfel over het aantrekken van de routinier Van Persie, maar inmiddels staan alle seinen op groen. Feyenoord zet in op het Wesley Sneijder-scenario. Ofwel: dat de Fenerbahce-aanvaller zijn contract afkoopt en dat op die manier geen afkoopsom betaald hoeft te worden." Ook wat dit betreft kunnen we binnenkort al witte rook verwachten.