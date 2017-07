Mourinho: of Bale een optie is voor Manchester United?

De Engelse topclub Manchester United wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met Gareth Bale. Oefenmeester José Mourinho zou wel een oogje hebben op de buitenspeler uit Wales, maar in gesprek met de Engelse pers vertelt The Special One dat het gewoonweg niet mogelijk is om Bale naar Old Trafford te halen.



De markante Portugees stelt: "Het is hetzelfde als met Cristiano Ronaldo. Je hebt namen en koppelt daar gevoelens aan. Het was duidelijk dat Bale het naar zijn zin heeft in Madrid en dat hij daar de uitdaging en situatie boeiend vindt. Ze (Real, red.) zitten momenteel in goed vaarwater en ik voelde nooit dat hij weg wilde. Dus waarom moet ik daar dan tijd aan besteden?"



Naar verluidt is United momenteel bezig met spelers als Eric Dier van Tottenham Hotspur, Nemanja Matic van Chelsea en Marco Verratti van Paris Saint-Germain. Mourinho weigert echter in te gaan op namen. "Dat is lastig voor me. De spelers zijn eigendom van hun club en midden in de voorbereiding. De managers en eigenaren zijn niet blij als er over hun spelers wordt gesproken. Zo ben ik ook."