'Twee concrete aanbiedingen voor El Haddadi'

Een tijdje geleden werd Ajax in verband gebracht met vleugelspits Munir El Haddadi van FC Barcelona. De Amsterdammers zouden zelfs een bod van 14 miljoen euro uitgebracht hebben op de buitenspeler, maar volgens het medium Foot Mercato krijgt directeur spelerszaken Marc Overmars nu concurrentie van Lille OSC.



Het is maar zeer de vraag of de aanbieding van Ajax nog wel geldt. De Amsterdammers worden momenteel immers vooral gelinkt aan de Braziliaanse aanvaller Richarlison, die eveneens uit de voeten kan als linksvoor. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat El Haddadi liever niet in de Eredivisie wil spelen: hij heeft een voorkeur voor een land als Engeland of Italië.



Ook Lille, de werkgever van de Nederlandse vleugelaanvaller Anwar El Ghazi, waagt nu echter een poging bij de Marokkaan. Volgens het bovengenoemde Franse medium is er onlangs een delegatie van de ploeg naar Barcelona afgereisd om te onderhandelen met de vertegenwoordigers van El Haddadi en zijn werkgever. Het is niet bekend hoe de speler in kwestie denkt over een overstap richting de Ligue 1.