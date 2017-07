Boëtius wijst verschil tussen Basel en Feyenoord aan

Buitenspeler Jean-Paul Boëtius ging op zeer jonge leeftijd van Feyenoord naar FC Basel, maar zijn tijd in Zwitserland werd niet helemaal wat hij ervan verwachtte. Nu is de vleugelspits weer woonachtig in Rotterdam en in gesprek met RTV Rijnmond wijst hij een verschil aan tussen zijn huidige werkgever en zijn vorige.



Het publiek in De Kuip is vele malen fanatieker, zo stelt Boëtius. "De achterban van FC Basel is vrij rustig. Niet zoals hier bij Feyenoord. Ik weet niet hoe dat gaat zijn. We moeten van ieder moment genieten." De vleugelspits weet niet of Feyenoord na het kampioenschap automatisch titelfavoriet is. "Het is voor mij ook best nieuw. Bij FC Basel werden we kampioen, maar waren we automatisch ook titelfavoriet. Zij hadden daar niet zo veel druk als hier."



Over het feit dat Feyenoord de titel binnensleepte zonder zijn aanwezigheid zegt Boëtius: "Of dat steekt dat ik er niet bij was? Nee. Ik ben ook gewoon een Feyenoord-supporter. Het is goed dat het toch zover is gekomen en het is gebeurd. Zo van: het is echt mogelijk."