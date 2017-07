'Verratti wil opeens naar hele andere club'

De Italiaanse middenvelder Marco Verratti aast nog steeds op een vertrek bij zijn werkgever Paris Saint-Germain. Eerder werd hij in verband gebracht met FC Barcelona, maar de interesse van de Catalanen is afgekoeld. Opeens behoort een transfer naar Manchester United echter tot de mogelijkheden.



De Red Devils zijn nog altijd op zoek naar een extra middenvelder, iemand die Paul Pogba kan aanvullen, en is wel degelijk in de markt voor Verratti. De international van Italië zou op zijn beurt zeker openstaan voor een vervolg van zijn carrière op Old Trafford. Volgens het medium Mirror ziet Verratti wel wat in het project van coach José Mourinho in de Engelse industriestad.



Hoe je het ook wendt of keert, het wordt een lastig verhaal voor de Italiaan om te vertrekken uit Parijs. De middenvelder beschikt immers over een contract tot medio 2021 in het Parc des Princes en dat betekent dat Paris Saint-Germain ongelooflijk veel geld voor hem kan vragen. Dat is men bij United echter wel gewend, want Chelsea heeft directeur Ed Woodward laten weten dat hij 60 miljoen euro moet betalen voor Nemanja Matic.