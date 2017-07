'Sneijder heeft voorkeur voor deze Eredivisie-club'

Wesley Sneijder zit niet langer gebonden aan een contract bij het Turkse Galatasaray en heeft de clubs dus voor het uitkiezen. De kleine middenvelder wil in de aankomende week de knoop doorhakken, waarbij een (korte) periode in de Nederlandse Eredivisie best tot de mogelijkheden behoort, waarna Sneijder dan weer naar de MLS vertrekt. In Turkije denkt men te weten waar de voorkeur van de spelmaker ligt.



Het medium Fanatik schrijft dat Sneijder Utrecht wat dat betreft boven Ajax verkiest. De Turken zien wat dat betreft echter wel wat financiële moeilijkheden. Voor de Domstedelingen is het natuurlijk ook moeilijk om een speler als de kleine Oranje-middenvelder te betalen, maar eigenaar Frans van Seumeren is momenteel op zoek naar investeerders die daarbij zouden kunnen helpen.



Het is goed mogelijk dat de 'voorkeur' van Sneijder alleen maar bij FC Utrecht ligt omdat Ajax hem niet wil hebben, alhoewel de spelmaker wel geboren werd in de Utrechtse arbeiderswijk Ondiep. Coach Erik ten Hag van de Eredivisie-ploeg heeft al een paar keer gezegd dat Sneijder welkom is in de Galgenwaard en ook Zakaria Labyad heeft al een duit in het zakje gedaan. Ajax geeft liever de kans aan jonge talenten als Frenkie de Jong en Donny van de Beek.