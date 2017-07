Officieel: City-verdediger verkast naar AS Roma

Oranje-internationals Kevin Strootman en Rick Karsdorp krijgen bij AS Roma gezelschap van Aleksandar Kolarov. De Romeinen hebben zijn komst zaterdagavond bevestigd.



Kolarov verlaat Manchester City na zeven jaar en op de clubwebsite kan een dankwoord dan ook niet uitblijven. "Toen ik hier in 2010 kwam, had ik niet verwacht dat ik zo lang zou blijven. Vandaag moest ik iedereen vaarwel zeggen. Het was voor mij een zeer verdrietige dag."



Toch kiest de Servische linksback nu dus voor een dienstverband bij AS Roma, dat een kleine zeven miljoen euro ophoest. Zijn transfer is pikant, want Kolarov kwam eerder uit voor aartsrivaal SS Lazio.





DONE DEAL 📋 Aleksandar Kolarov is an #ASRoma player, becoming our seventh signing of the summer!



➡️ https://t.co/BaBaApVzL2 pic.twitter.com/W5ljsZmQfz — AS Roma English (@ASRomaEN) 22 juli 2017