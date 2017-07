'Drama dreigt voor Ajax: Chelsea zet voet dwars'

Het ziet ernaar uit dat de Braziliaanse aanvaller Richarlison binnenkort voor Ajax gaat voetballen. Waar de Nederlandse media eerder schreven dat de spits ongeveer 12 miljoen euro zou kosten, is men in Brazilië het daar niet mee eens. Daar rept men namelijk van een transfersom van 15 miljoen euro.



Het lijkt er dus op dat Ajax wat meer betaalt voor zijn nieuwe aanwinst. Globo Esporte schrijft dat Fluminense over vijftig procent van de transferrechten van Richarlison beschikt en dat het hier gaat om een totale uitgave van Ajax van 15 miljoen euro. Overigens is het niet de verwachting dat de transfer dit weekend nog wordt afgerond, Fluminense wil namelijk nog over zijn aanvaller beschikken in de aankomende speelronde van de Braziliaanse competitie.



De oefenmeester van de club, Abel Braga, vertelt: "Als er iets gebeurt, zal ik hem vragen om zondag te spelen. Dat kan ik niet opgeven. Ik ga met hem praten, want zondag hebben we hem gewoonweg heel erg hard nodig. We hebben het over een agressieve, felle, maar vooral heel erg goede speler, die zo lang mogelijk het shirt van Fluminense moet dragen."



Update 23:44 uur

Er dreigt een dramatisch scenario voor Ajax. De komst van Fluminense-aanvaller Richarlison leek aanstaande, maar volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio ligt Chelsea nu op poleposition. Ook vanuit Italië zou belangstelling zijn getoond.