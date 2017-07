Verschillende Nederlanders zitten nog altijd zonder club. Dat geldt na een buitenlands avontuur bijvoorbeeld voor Melvin Platje, maar de oud-speler van FC Volendam, NEC en VVV-Venlo heeft alle vertrouwen in zichzelf.



Platje aast op een terugkeer naar Nederland, zo benadrukt hij in gesprek met Voetbal International. "Clubs kijken uiteindelijk toch naar statistieken. In het buitenland zijn die misschien niet best, maar hier in Nederland wel. Ik hoop op een club die laag speelt in de Eredivisie, of hoog in de Jupiler League."



De aanvaller verliet VVV in 2015 met vijftien goals achter zijn naam. De cultspeler (28) acht een soortgelijk seizoen zeker mogelijk. "Ik begrijp ook wel dat ik me in Nederland opnieuw moet bewijzen. Maar in de Jupiler League maak ik minstens achttien goals. Dat weet ik zeker."