FC Groningen is in een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Granada blijven steken op een 2-2 gelijkspel. Bij de noorderlingen stond Lars Veldwijk in de spits.



Scoren deed de nieuwkomer niet, maar vertelt hij aan FC Groningen TV: "Het was vooral goed om voor de eerste keer met de jongens op het veld te staan om elkaar te leren kennen. Daar hebben we nog een aantal wedstrijden voor en dan moet het 13 augustus gebeuren."



Veldwijk wijst op de ontmoeting met sc Heerenveen. De spits wil dan graag scoren in het Noordlease Stadion. Zijn snelheid kan een wapen blijken. "Daar verbazen sommige mensen zich nogal over, omdat ik groot en zwaar ben. Maar ik kom wel vooruit als ik eenmaal op gang ben."