Napoli-aanvaller Arek Milik heeft door een zware knieblessure lang buitenspel gestaan, maar de Pool voelt zich nu sterker dan voorheen. De oud-Ajacied is dan ook blij dat het seizoen weer los is.



"Het veld heb ik enorm gemist, net zoals de goals en met name de adrenaline", vertelt Milik aan La Repubblica. "Ik had niet kunnen vermoeden dat ik er zó sterk uit zou komen. Ik heb mijn lijf de voorbije maanden bestudeerd en er ging iets uit in mijn hoofd. Het klopt: waar je niet aan dood gaat, maakt je sterker. En een betere voetballer."



Milik kijkt halsreikend uit naar het komende seizoen. "Napoli kan op alle fronten mee en natuurlijk is het WK een persoonlijke droom, maar daar denk ik pas later weer over na. Dit kan mijn mooiste seizoen ooit worden. Ik kan dan ook niet wachten om het veld weer op te gaan en goals te maken."