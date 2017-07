"We gaan ons weer roeren op de transfermarkt"

FC Groningen heeft Simon Tibbling naar Denemarken laten vertrekken. Op de salarisbegroting is er ruimte ontstaan en dus wil de clubleiding zelf ook de transfermarkt op.



Groningen-trainer Ernest Faber hoopt op een controlerende middenvelder als aanwinst voor het nieuwe seizoen. "Ik denk dat we ons wel weer gaan roeren op de transfermarkt", beaamt algemeen directeur Hans Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden.



"We hebben aangegeven dat we bij het vertrek van bepalende en dragende spelers weer in actie zouden komen. Tibbling heeft regelmatig in de basis gestaan en valt dus in die categorie", aldus Nijland. De kans is groot dat er meer beweging ontstaat, want ook doelman Sergio Padt en aanvaller Mimoun Mahi worden genoemd.