Groenendijk gaat in op drietal: "Allemaal liefhebber van hem"

ADO Den Haag is enkele weken voor de competitiestart nog niet klaar op de transfermarkt. Zo is Ernestas Setkus vertrokken en loopt er een zoektocht naar een nieuwe doelman. Tegen De Graafschap zat de clubloze Kostas Lamprou 'toevallig' op de tribune...



"Het is simpel", opent trainer Alfons Groenendijk tegenover Omroep West. "Met Setkus is een goede keeper vertrokken. Coremans doet het uitstekend en ik ben heel tevreden over Zwinkels, maar we willen er graag één bij. Ik hoop er snel duidelijkheid over te geven, maar ik heb niet gesproken met Lamprou."



Groenendijk wil niet zeggen of Lamprou op het lijstje staat. Dat geldt wel voor Wilfried Kanon, maar het is onduidelijk of hij toch behouden blijft. "In Nederland zijn er zoveel regels en wetten. Ik heb nog steeds de hoop dat het goed komt. Of hij naar China (trainingskamp, red.) gaat? Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven."



En een hereniging met Nasser El Khayati dan? "Het is niet makkelijk om hem te krijgen, want er zijn meer clubs in hem geïnteresseerd, denk ik. We hebben met hem gesproken en zijn allemaal liefhebber van hem. Hij moet ook niet vergeten dat ADO hem ook weer op de kaart heeft gezet." China komt sowieso te vroeg.