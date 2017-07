Simon Makienok stond in de tweede ontmoeting van FC Utrecht met Valletta FC (3-1) in de basis. Als aanspeelpunt liet de Deen zich gelden in Waalwijk, maar in de afronding oogde hij wel erg ongelukkig.



"Als ik al mijn kansen had gemaakt, dan was ik vermoedelijk al topscorer van de Europa League komend seizoen", vertelt Makienok met zelfspot in het Algemeen Dagblad. "Het gedeelte als aanspeelpunt gaat inderdaad al behoorlijk goed, maar qua afronden was het niet goed."



Makienok kijkt in de spiegel. "Ik had er zeker twee moeten maken en misschien wel meer. De enige verklaring die ik heb, is mijn gebrek aan ritme en het feit dat ik moet wennen hier in Utrecht. Ik heb vorig seizoen te weinig gespeeld en ik heb allemaal nieuwe teamgenoten. Geef me nog wat tijd."