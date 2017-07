Lachende Toornstra: "Het zijn de colaatjes geweest"

Jens Toornstra is landskampioen Feyenoord trouw gebleven en hoopt dit seizoen op een passend vervolg. De middenvelder oogt breder dan voorheen, al kan hij daar wel om lachen.



"Het zijn de colaatjes geweest, denk ik", vertelt de oud-speler van ADO Den Haag en FC Utrecht tegenover de camera van Voetbal Inside. Toornstra deed zijn uitspraken na de oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Freiburg, dat met 1-0 te sterk bleek voor Feyenoord.



Toornstra raakt hierdoor niet in paniek. "In de eerste helft waren we vooral heel slordig. Verder merkte je gewoon dat die gasten fysiek veel verder zijn. Zij hebben volgens mij al zeven oefenwedstrijden gespeeld. Al hebben we wel te weinig gecreëerd."