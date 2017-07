'Gio' over Van Persie: "Er is wel contact geweest"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de situatie rond Robin van Persie genuanceerd. Een terugkeer van de geroutineerde aanvaller is nog niet aanstaande, zo blijkt uit diens woorden.



"Er is wel contact geweest, maar dat is wat anders dan dat je met hem praat", aldus Van Bronckhorst, die nog met de aanvaller van de Turkse topclub Fenerbahçe heeft geappt. "Ik heb met hem gespeeld, dus we hebben elkaars nummer. Dat klopt."



De verslaggever van Voetbal Inside probeerde via een vraag over de toekomst van Michiel Kramer nog meer uit Van Bronckhorst te halen, maar zonder resultaat. "Je blijft gaan, hè", zei de trainer met een lach. Feit is wel dat de landskampioen hem deze zomer graag aan boord wil halen.