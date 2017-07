Boete voor Larsson: "Kunnen dat natuurlijk niet accepteren"

Waar Martin Ödegaard zich aan het ontwikkelen is tot een smaakmaker bij sc Heerenveen, daar lijkt een vertrek van Sam Larsson aanstaande. De Zweed lijkt een transfer te forceren door zich afzijdig te houden tijdens de voorbereiding.



"Er speelt natuurlijk een boel. Zodra daar meer duidelijkheid over is, gaan we dat ook geven", vertelt algemeen directeur Luuc Eisenga aan Omrop Fryslân. Larsson heeft inmiddels een boete op zak. "Dat houden we intern en bespreken we intern, maar zoiets kunnen we natuurlijk niet accepteren."



"Iedereen moet gewoon graag op de foto willen, dat is het mooiste", vervolgt Eisenga zijn verhaal. "Ik denk dat het voor iedere speler een eer is om in het shirt te mogen spelen, laat staan om in zo'n shirt afgebeeld te worden op de officiële teamfoto."