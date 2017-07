ADO-aanwinst wees MLS af: "Dan moet je weer opnieuw beginnen"

Elson Hooi heeft zijn eerste speelminuten gemaakt in het shirt van ADO Den Haag. De 25-jarige middenvelder annex aanvaller had verschillende mogelijkheden in het buitenland, maar koos voor een terugkeer naar de Eredivisie.



Er werd belangstelling getoond uit Australië en ook twee clubs uit de Amerikaanse Major League Soccer hadden hem op de korrel. Het werd dus ADO. "Ik heb er zelf voor gekozen om in Nederland te komen voetballen", vertelt de international van Curaçao aan Omroep West.



"Ik ken Jeffrey (technisch manager, red.) ook heel goed natuurlijk, dus was het voor mij makkelijker", aldus de oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Volendam, die wel nadacht over een nieuw buitenlands avontuur. "Maar dan moet je weer opnieuw beginnen met alles."