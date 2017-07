'Heerenveen ontvangt nieuw bod op Larsson'

Celta de Vigo blijft azen op sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson. Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft de club een nieuw bod neergelegd in Friesland.



De Spanjaarden werden recentelijk al gelinkt aan een bod van zes miljoen euro en dat bedrag komt nu wederom ter sprake. Het is niet duidelijk of Celta de Vigo het nieuwe bod heeft aangevuld met clausules of een doorverkoopclausule, maar de belangstelling blijft in ieder geval warm.



'Samba Sam' is een prioriteit voor Celta de Vigo, maar de onderhandelingen lopen nog. Larsson volgt ondertussen een individueel programma bij sc Heerenveen. De Zweedse aanvaller kwam tijdens de oefencampagne nog niet in actie voor zijn werkgever en hij weigerde zelfs om op de foto te gaan.