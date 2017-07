'PSV kiest voor lage vraagprijs rond Maher'

Adam Maher kreeg speeltijd in een aantal oefenduels van PSV, maar zijn perspectief is dusdanig mager dat een vertrek op handen is. Ook technisch manager Marcel Brands wijst die richting op.



Maher heeft geen rugnummer gekregen, ontbreekt op de spelerslijst voor de Europa League en ontbrak ook op de Open Dag. PSV verwijt de oud-AZ'er niets. "Adam heeft PSV altijd keurig vertegenwoordigd en traint op De Herdgang zoals een prof dat hoort te doen", beaamt Brands tegenover het Eindhovens Dagblad.



Brands vervolgt: "Nu Marco van Ginkel terug is, is er voor hem een wel erg beperkt perspectief op speeltijd. Er spelen momenteel wat dingen en ik heb de verwachting dat hij vertrekt, al weet je het pas echt zeker op 31 augustus of als het eerder definitief is."



Maher zou voor anderhalf tot twee miljoen euro mogen vertrekken. Sporting Portugal en opnieuw Osmanlispor zouden interesse hebben.